2017 yılı PRO-SER’in yükseliş yılı oldu

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2017 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

“Öncelikle tüm yerli üreticilerin ve halkımızın yeni yılını canı gönülden kutluyorum. 2018’in ülkemize sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum.

2017 yılı firmamız olarak yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızın arttığı, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımızın yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Yine 2017 yılında günümüz koşullarına ve teknolojik gelişmelere uygun ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz laboratuvar test cihazlarımızın kullanımı hızla yaygınlaşmış ve firmamız PRO-SER bir önceki seneye göre birkaç kademe daha yükselmiştir. Kalitemizi koruyup daha yükseğe çekmek amacıyla yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç vermiş ve Türkiye piyasasında tekstil sektörü başta olmak üzere kullanılan cihaz sayımız 4.500’ün üzerine çıkmıştır. Bununla beraber ihracatta 2017 değerlerimiz gayet olumludur. Portekiz, İsveç, İngiltere, Fransa, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Sudan, Cezayir, Rusya ve Özbekistan başta olmak üzere birçok ülkede 2017 yılında çok iyi ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Özetle 2017 yılı firmamız için oldukça başarılı bir yıl olmuştur.”

2018 yılından beklentileriniz ve yeni yatırımlarınızdan bahseder misiniz? Önümüzdeki süreçte sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Yeni yılda Türk tekstil sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerimize öncelikle ihracatta yüksek başarılar diliyorum. Tekstil üretici firmalarımızın makine alımlarında yerli makineye güvenmelerini çok önemsiyorum. Artık ülkemizde dünya standartlarına uygun, yüksek kalitede makineler üretilmekte ve satış sonrası servis hizmetleri de yine aynı şekilde uygulanmaktadır. 2018 yılının Türk imalat sektörü için bir dönüm noktası olacağı inancındayım. Tekstil sanayicilerimizin ihracat değerleri edindikleri kaliteli yerli makinelerle çok daha yukarı taşınacaktır. Tekstil sanayicilerimiz dün olduğu gibi, gelecekte de kaliteden ödün vermedikçe yerli tekstil makine üreticileri de asla kaliteli makine üretmekten vazgeçmeyecektir. Tekstil birbirine bağlı çalışan bir çark gibidir. Tüm tekstil sektörleri makine imalatçısından, elyaf ve iplik imalatçısına, kumaş imalatçısından konfeksiyoncusuna kadar birbirine bağlı çalışmak durumundadır. Kaliteli makineden kaliteli ürün çıkacaktır.

Biz PRO-SER olarak 2018’de de ürettiğimiz kalite kontrol test cihazları ile tüm yerli sanayicilerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

Buna paralel olarak ilave etmek istedikleriniz varsa ekleyiniz.

“Türkiye bir tekstil ülkesidir. Tekstil Türkiye’nin lokomotifidir. Tekstil sanayicilerimize Devlet desteklerinin hızla artmasını diliyorum. Artık ülkemiz bir Dünya ülkesi olmuştur ve üretimde Dünya standartlarına ulaşmıştır. Bununla birlikte sektörlerimiz Devlet desteklerine de ihtiyaç duymaktadır. Örneğin Hindistan’da Tekstil Bakanlığı mevcuttur. Bunun gibi bir girişim bizde neden olmasın? Tekstil Makinecilerimiz geliştikçe sanayicilerimiz de gelişecektir. Sonuç olarak yüksek kaliteli bir standarda oturmuş olacağız. Biz PRO-SER olarak sanayicilerimizin kalite kontrol testlerinde sonuna kadar yanındayız. Bu itibarla, 2018 yılının ülkemiz ve milletimiz için üretimin hızlandığı, verimliliğin arttığı ve kalitenin ilke edinildiği bir yıl olmasını diyorum.”

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