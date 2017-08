2017 Alman Markası Ödülleri’nde Özel Mansiyon

Paylaş

Albstadt merkezli yuvarlak örme makinesi üreticisi Mayer & Cie. (MCT), bu yılki Alman Marka Ödülleri’nde marka yönetimi için ‘Özel Mansiyon’ kazandı. Bu ödül töreni 29 Haziran’da Berlin’de yapıldı. Alman Marka Enstitüsü, marka yönetiminin özel yönlerini takdir ederek bu övgüyü ödüllendiriyor. Yarışma ve ödül programı, Alman Rat für Formgebung veya Tasarım Konseyi tarafından başlatıldı.

GÜÇLÜ BİR MARKA TESADÜF OLARAK OLUŞMAZ

Mayer & Cie. Markası 30’dan fazla ülkede tescillidir ve çok daha fazlasıyla bilinir. Yeşil MCT logosundan habersiz olan biri bile, dünyanın herhangi bir yerinde Mayer makinesiyle daha önce hiç çalışmamış bir ticari örgüt olabilir. Peki, onu ne ile ilişkilendiriyorlar ve şirketin kendisinin de bu kadar önemli olduğunu mu düşünüyorlar? Mayer & Cie. Bugün kendisini yuvarlak örmede bir pazar lideri, teknoloji lideri ve inovasyon sürücüsü olarak görüyor. Bu kendi imajını elde etmek, ürün, eylemler, etkinlikler, çalışanlar ve dünya genelindeki temsilciler aracılığıyla markayla ilişkilendirilmesi anlamına geliyor. Marka herkes için bir kimlik taşımalı ve kendisini diğer markalardan ayırmalıdır. Mayer & amp; Cie. ‘Nin durumuna, özellikle şirketin yüksek derecedeki inovasyonu ve teknoloji liderliği vasıtasıyla ulaşılıyor. Birlikte şirketin uluslararası bir pazar lideri haline getirdiği ekonomik başarıyı yaratıyorlar. Bu bağlantıyı iletmek için gerçekten bir marka yönetimi stratejisi gerekiyor – bu markaya 29 Haziran 2017’de Alman Marka Ödülleri’nde ‘Özel Mansiyon’ verilmiştir.

EN İYİ ŞİRKETE

Kyocera ve Motel One dahil olmak üzere sekiz şirket, kazananların Berlin’deki kürsüsünde kaldı. En İyinin En İyisi adını verdiler; şimdi kendilerine Yılın Markası ve Yılın Marka İnovasyonu adını verdiler. Sebastian Mayer, Mayer & Cie. Kurumsal gelişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi, sadece ödülün kendileriyle değil işbirliklerine de dikkat çekerek: “Marka stratejimizle zaten yüksek seviyeye ulaştık ve diğerlerinden hala bir iki şey öğrenen en iyi şirketiz.” açıklamasında bulundu.

YAKINDAN DEĞERLENDİRME

Alman Marka Ödülleri ve En İyinin En İyisi ve Altın İle Kazanan ve Özel Mansiyon’a kadar değişen kategorilerle, başlatıcı olan Tasarım Konseyi markaları ve marka yaratıcıları keşfetmeyi ve sunmayı hedefliyor. Bu nedenle, yalnızca Alman Marka Enstitüsü tarafından aday gösterilen şirketler, marka izcileri ve uzman kuruluşlar birlikte rekabet edebilir. Kazananlar, tasarım profesörleri ve pazarlama ve marka yönetiminde geçmişi olan ticari temsilciler de dahil olmak üzere farklı disiplinlerde yer alan marka uzmanlarından oluşan bağımsız bir jüri tarafından seçildi. Marka tipik özellikleri ve varlığı yakından inceliyor ve diğerlerinin yanı sıra markanın rekabetten ayrı ne kadar bağımsız olduklarını kontrol ediyorlar.

Special Mention in 2017 German Brand Awards

Albstadt-based circular knitting machine manufacturer Mayer & Cie. (MCT) won a ‘Special Mention’ for its brand management in this year’s German Brand Awards. It was made at the prize-giving ceremony in Berlin on 29 June. The German Brand Institute awards this accolade in recognition of special aspects of brand management. The competition and award scheme were initiated by the German Rat für Formgebung, or Design Council.

A strong brand comes as no coincidence

The Mayer & Cie. brand is registered in over 30 countries and well known in many more. There can

hardly be a commercial knitter anywhere in the world who has never worked with a Mayer machine,

let alone one who is unaware of the green MCT logo. But what do they associate it with, and is that

what the company itself considers to be important?

Mayer & Cie. sees itself today as a market leader, technology leader and innovation driver in circular

knitting. Getting this self-image across means associating it with the brand by means of products,

actions, activities, employees and representatives around the world. The brand must convey an

identity to everyone and set itself apart from other brands. In Mayer & Cie.’s case this is achieved

especially by means of the company’s high degree of innovation and its technology leadership.

Together they create the economic success that has made the company an international market

leader. Communicating this connection really does require a brand management strategy – one that

was given a ‘Special Mention’ at the German Brand Awards on 29 June 2017.

In the best company

Eight companies, including Kyocera and Motel One, topped the winners’ rostrum in Berlin. Named

the Best of the Best, they can now call themselves Sustainable Brand of the Year and Brand

Innovation of the Year. That is why Sebastian Mayer, Mayer & Cie. Management Board member responsible for corporate development, is delighted not only with the award itself. “It makes it clear,” he says, “that we have already reached a high level with our brand strategy – and that we are in the best company of others from whom we can definitely still learn a thing or two.”

Closely evaluated

With the German Brand Awards and categories ranging from Best of Best and Gold to Winner and

Special Mention, the initiator, the Design Council, aims to discover and present brands and brand

makers. That is why only companies that have been nominated by the German Brand Institute, its

brand scouts and expert bodies can compete. The winners are chosen by an independent jury of brand experts in different disciplines, including professors of design and business representatives with a background in marketing and brand management. They take a close look at brand-typical features and presence and check inter alia how much the brand sets itself apart from the competition and how independent it is.

#Mayer&Cie #AlmanMarkaÖdüller #Yarışma #ödülprogramı #AlmanRatfürFormgebung #TasarımKonseyi