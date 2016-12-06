2016’nin ikinci çeyreğinde global iplik ve kumaş yükseldi

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Global iplik üretimi, ikinci çeyreğin sonunda arttı. Böylece Asya, Avrupa ve Güney Amerika’da üretim arttı. Yıllık bazda, 2016’nin ikinci çeyreğindeki global iplik üretimi, 2015’in ikinci çeyreğine göre düştü.

Global iplik stokları, ikinci çeyreğin sonunda düştü. Asya’da iplik stokları azaltıldı. Güney Amerika’da arttı. Yıllık bazda, global iplik stokları azaldı. Avrupa’daki iplik siparişleri yıllık bazında ve çeyrekte düşüş gösterdi. Güney Amerika’da, iplik siparişleri çeyrek dönem ve yıllık bazında iyileşti. Global kumaş üretimi; Asya ve Güney Amerika’daki güçlü artışlar nedeniyle 2016’nın ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre arttı. Buna karşılık, Avrupa’nın kumaş üretimi azaldı.

Global kumaş üretimi, ikinci çeyrekte yıllık bazında ılımlı düştü. Böylece, Asya üretimi her ne kadar ılımlı olmasına rağmen azaldı. Güney Amerika’da düşerken, Avrupa’da yıllık üretim yıllık bazında artış gösterdi. 2016’nın ikinci çeyreğinde, dünya çapında kumaş stokları çeyrek dönem bazında düşüş gösterdi. Asya ve Güney Amerika’da kumaş stokları azaldı. Yıllık bazında, kumaş stokları azaldı. Avrupa kumaş siparişleri, yıllık bazında ve bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı. Güney Amerika’da kumaş siparişleri üç ayda bir arttı. Buna karşılık, yıllık bazında Güney Amerika kumaş siparişleri geriledi. İplik ve kumaş üretimi için global görünüm, dördüncü çeyrek için daha da düşüş sinyalleri vermektedir. İkinci çeyrekte global iplik üretimi, bir önceki çeyreğe göre % 8,5 arttı. Böylece Asya’daki iplik üretimi, çeyrek bazında % 9, Güney Amerika’da ise % 12 oranında arttı. Avrupa’da orta düzeyde % 0,3 büyüdü. Global iplik çıktısı ikinci çeyrekte 2015 yılının ikinci çeyreğine göre % 0,2 oranında hafif bir düşüş gösterdi. Asya’da, iplik üretimi yıllık bazında % 0,1 oranında ılımlı düştü.

Kuzey Amerika’da, iplik üretiminin yılda % 12’nin üzerine düştüğü güçlü bir düşüş meydana geldi. Avrupa ve Güney Amerika’daki iplik üretimi sırasıyla % 2 ve % 3 yıllık büyüme oranları kaydetti. Global kumaş üretimi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre % 8 arttı. Asya ve Güney Amerika’daki üretim % 9 artarken, Avrupa kumaş üretimi bir önceki çeyreğe göre % 1 düştü. Yıllık bazında, küresel kumaş üretimi 2016’nın ikinci çeyreğinde % 0,7 oranında geriledi. Böylece, Asya üretimi % 0,2 oranında hafif düştü. Güney Amerika’nın üretimi yaklaşık % 16 oranında düştü. Avrupa’nın kumaş üretimi yıllık bazında % 4 arttı. Global iplik stokları, ikinci çeyrekte Asya’da % 8’lik bir düşüşle birlikte çeyrek dönem bazında % 6,7 oranında azaldı. 2016’nın ikinci çeyreğinde, dünya iplik stoklarının yıllık yüzde değişim yüzdesi % 6’lık bir düşüş kaydetti. Böylece Avrupa iplik stokları bir önceki yıla göre % 9, Güney Amerika’da ise % 10,5 arttı. Bununla birlikte, Asya’daki iplik stokları yıllık % 8 düşüş gösterdi. Dünya kumaş stokları ikinci çeyrekte, çeyrek dönem bazında % 1,4 geriledi. Böylece, Asya’daki hisse senetleri % 0,2 azaldı. Güney Amerika’da % 4,7 oranında azaldı. Yıllık bazda, ikinci çeyrekte global kumaş stokları % 6 oranında azaldı.

Asya kumaş stokları yıllık % 0,8 oranında azaldı ve Güney Amerika’nın stokları yaklaşık % 18 oranında düştü. 2016’nın ikinci çeyreğinde, Avrupa iplik siparişleri çeyrek dönem bazında % 2,6, yıllık bazında % 2,9 oranında geriledi. Güney Amerika’da ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre % 11, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 87 arttı. Avrupa’daki kumaş siparişleri ikinci çeyrekte % 0,2, çeyreğin sonunda % 4 düşüş gösterdi. Güney Amerika kumaş siparişleri, çeyrek dönem bazında % 20 oranında artmış ve yıllık bazında % 11 düşüş göstermiştir.

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