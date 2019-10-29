Çocuk yüzme ürünlerinden ayakkabıya, düğmeden bağcığa kadar birçok üründe kanserojen madde bulundu. Zararlı ürünlerin çoğu merdiven altı üretim kaynaklı…

Bu yılın başından itibaren yapılan denetimlerde toplamda 19 bin 849 ürün ‘güvensiz’ olarak teyit edildi. Toplanan söz konusu ürünler imha edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan oyuncak, kırtasiye ve tekstilde sağlığı tehdit eden ‘Kirlilik Raporu’, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) iştiraki EKOTEKS tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen sempozyumda açıklandı. ‘Sürdürülebilir Temiz Bir Dünya için Yeni Yaklaşımlar’ teması ile Dış Ticaret Merkezi’nde yapılan sempozyumda, kırtasiye, tekstil ile ayakkabı ürünlerinde, başta kanserojen etkiler olmak üzere insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik kirlilik denetimi sonuçları açıklandı. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, ‘güvensiz ürüne sıfır tolerans’ sloganıyla 2019’un ilk 9 ayında geniş çaplı denetimler yaptıklarını, ürünlerde özellikle çocuklar açısından risk teşkil edecek unsurlar tespit edildiğini söyledi. Meral Karaaslan, tüketicinin doğru bilgilendirilmesiyle, doğru kullanım bildirimleriyle bir takım eksiklerin bulunduğunu tespit ederek bu ürünlerde etiket düzenlemesi yaptıklarını kaydederek deterjanda 550 bin 401 üründen 88 bini, oda spreylerinde ise 204 bin ürünün 30 bin 758’sinde etiket düzenlemeleri yapıldığını belirtti.

Sempozyumda konuşan Ticaret Bakanlığı İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş’in verdiği bilgilere göre de 2017-2019 yılları arasında mevzuata uymayan 1 milyon 926 bin 693 adet ürün ülkeye girmeden tespit edilip bertaraf edildi. Bu yıl ithal ürünlerdeki ‘kirli’ numune oranında dikkate değer bir artış var. Geçen yıl yüzde 0,7 olan ‘kirlilik’ oranı bu yıl yüzde 1,10’a yükseldi. Bu arada 2 milyona yakın ithal ürün ülkeye sokulmadı. Zararlı ürünlere yönelik denetimlerin ise sürdüğü belirtildi.

ÇOCUK AYAKKABISI TEHLİKE SAÇIYOR

Denetlenen 7 bin 410 ayakkabıdan 182 bebek ayakkabısında kurşun tespit edildi, güvensiz olarak belirlenip imhasına karar verildi. Öte yandan 204 bin 576 kırtasiye ürününün 5 bin 97’si güvensiz bulundu. Güvensiz ürün oranı 2011’de yüzde 54 seviyesindeyken bu yıl 2,49’a geriledi. Toplatılan ürünlerin merdiven altı üretim olduğu belirtildi.

DÜĞMEDE KURŞUN VAR

Tekstil grubunda 262 bin üründen 2 bin 670’inde de güvensizlik tespit edildi. 40 tanesinde düğmeden kaynaklı kurşun maddesi bulundu. Kalan ürünlerde ise uzun kordon ve bağcıklardan dolayı tehlikeli sınıfa alındı.

GÜVENLİ ÜRÜN İÇİN BU SİTEYE DİKKAT

Meral Karaaslan, tüketicilere seslenerek “Tüketicilerimizi her zaman merdiven altı üretimlerden uzak durmaları konusunda uyarıyoruz. Ayrıca bu yaptığımız denetim sonuçlarını da bakanlığımızın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) ilan ediyoruz. Tüketicilerimiz GÜBİS’i takip ettikleri zaman toplattığımız ürünleri çok net olarak görebiliyorlar. Bu siteyi takip etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

YÜZME ARAÇLARI TEHLİKE İÇERİYOR

Karaaslan “Yaz döneminde özellikle çocukların sıkça kullandığı yüzme yardımcıları ile ilgili bu yıl önemli tespitte bulunduk. Bu yüzme yardımcılarının bir bölümünün çocukların kolaylıkla alabora olabilmesine yol açabileceğini belirledik. Sadece toplattığımız 12 bin civarındaki ürün bu gruba ait” dedi.