Shanghaitex’te Graf’ten dokuma tezgahlarına üç yenilik

Paylaş

Graf, ShanghaiTex’te tekstil pazarı için üç yenilik sunuyor: % 30 daha uzun kullanım ömrüne sahip yeni bir tarak garnitür teli, yüksekliği ayarlanabilir bir tarak ve tarak garnitür yönetimi için yararlı bir çözüm.

Tarak garnitürlerine yönelik aşınmaya dayanıklı alaşım olan MULTISHARP, silindir üzerindeki metalik tarak garnitürlerinin ömrünü %30’a kadar arttırıyor. Ek olarak, bakım ekibinin iş yükünü en aza indirgeyerek daha uzun servis döngüleri ve daha az plansız duruş süreleri sağlıyor. Yeni tarak serisinin sürekli yükseklik ayarı sayesinde hammadde verimi kalite gereksinimlerinden ödün vermeden artırılabilmektedir. Her bir tarama kafasındaki kıskaç ve dairesel tarak arasındaki sürekli ve tam boşluk ayarı, müşterilere hammadde kullanımı konusunda yeni bir seviye sağlıyor. İlave olarak, bakım personeli dairesel tarakların rahat ve kolay kurulumunu beğeniyle karşılayacaktır. Tarak garnitür yönetimi ile genel yatırım maliyetleri azaltılabilir. Bu, genel ekipman etkinliğini optimize etmek de dahil olmak üzere işletme giderlerini minimize etmeye dayanıyor. Graf’ın tarak garnitür yönetimi, tüm kullanım ömrü boyunca kalite parametrelerine dayanmadan şapka kılıflarının ömrünü üç kata kadar uzatıyor.